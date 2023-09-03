女星Makiyo（川島茉樹代）7月14日宣布與小3歲小金結束14個月的短命婚姻，而她離婚後到小S的節目中透露，與前夫感情生變的時間點，也是從那時候起發現男方是個很不貼心的人，甚至竟對她說「妳不要期望我要帶小孩」。

Makiyo近期到節目《小姐不熙娣》中坦言，自己產後發現對方是個非常不貼心的人，當被小S問到是否從那時就對前夫「產生恨意」時，她回答「對」；她表示，自己產後身體痛卻「沒有人理」，且當時前夫如果想喝冰飲料，順便幫她買的時候也會買冰的，但這對正在坐月子的媽媽來說是大忌，前夫甚至還叫她趕快瘦下來，一天要喝3500 cc的水。

此外，從月子中心回到家後前夫的態度更不一樣了，由於男方受不了寶寶，所以先將孩子交給南部長輩照顧，一周後Makiyo想把孩子帶回來，第一次詢問時前夫說交由她決定，怎料再問一次後男方卻反悔，還說「妳不要期望我要帶小孩」也不分擔尿布和奶粉錢「完全不付一點錢給家裡」。

事實上，Makiyo曾提到，自己離婚的主因是沒有安全感，由於前夫經常搞失蹤，甚至某次突然失聯四天，且當她打電話對方時，對方僅回忙完再聯絡，之後便音訊全無，她還為此找來婆婆開家庭會議，而前夫也說會改進，但後來還是失聯，連婆婆也找不到他，房東催房租也找不到人，讓她很沒安全感。