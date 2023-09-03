平價迴轉壽司深受許多民眾喜愛，近日一名網友分享，他每次去壽司郎必點「鮮蝦3貫」，一盤有3種不同的蝦子卻只要60元，他認為這是壽司郎CP值最高的壽司，引起網友討論，不少人點頭直呼，真的是必點，每次至少拿2盤。

一名男網友近日在PTT上發文分享，他每次去壽司郎吃飯，一定會拿「鮮蝦3貫」，因為一盤有3種不同的蝦子壽司，但卻只要60元，他認為這是所有迴轉壽司裡面最頂、CP值最高的一盤，不知道有沒有其他東西可以超越？

貼文引起網友討論，不少老饕點頭直呼「鮮蝦3貫」CP值真的很高。「這盤真的是壽司郎必吃」、「同意原PO」、「我也每次必點3種口味蝦子」、「壽司郎最頂的產品」、「真的，必點2盤」、「60塊爽吃，最頂的」。

不過也有網友說，「鮮蝦3貫」上面的蝦子大小比起以前縮水不少，但一盤只要60元，所以還是很划算；另有人推薦「炙燒三貫」，直呼這款壽司也超划算，一盤60元，每次去都會拿3盤爽吃一頓。