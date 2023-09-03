VMware第二季度收入總額為34.1億美元，相較2023財年第二季度增長2%；第二季度訂閱和SaaS收入為12.6億美元，年增長34%。第二季度GAAP淨利為4.77億美元，稀釋每股收益1.10美元，相較2023財年第二季度GAAP淨利3.47億美元，稀釋每股收益0.82美元，年增長34%。第二季度非GAAP淨利為7.92億美元，稀釋每股收益1.83美元，相較2023財年第二季度非GAAP淨利6.97億美元，稀釋每股收益1.64美元，年增長11%。

VMware執行長Raghu Raghuram表示，VMware在第二季度取得了穩健的業績。VMware的客戶正在對其基礎架構進行現代化改造，以運行企業級、原生雲和新的AI工作負載，因此客戶將會持續投資我們的多雲解決方案。在最近的VMware Explore Las Vegas大會上，VMware推出了包括新一代VMware Cloud、NSX+、vSAN Max和增強版Tanzu Application Platform等新產品，主要是在協助客戶加快創新速度並降低擁有權總成本。此外，VMware還與NVIDIA共同發佈了VMware Private AI Foundation with NVIDIA，以加速企業AI應用。

VMware執行副總裁暨財務長Karen Dykstra表示，VMware對第二季度的業績表現很滿意，這反映了VMware訂閱和SaaS產品組合的強勁實力，以及VMware業務模式轉型的執行情況。第二季度訂閱和SaaS的ARR在第二季度結束時達到53.1億美元，年增長36%，顯示出VMware多雲解決方案的受到市場青睞。