中度海葵颱風預估今天下午自台東成功登陸，新北市沒有停止上班上課，但市長侯友宜仍坐鎮新北市災害應變中心，並於今天早上9時舉行第四次工作會報，除了指出預估陸警到明天晚上8點半或11點半才會解除，也因適逢軍人節，向軍人弟兄在災害來臨時守護民眾表示感謝。

工作會報指出，今天下半天到明天上午颱風離新北最近，下午開始會感受到風雨增強。目前颱風位於東南方320公里公里海面，中心預估在台東成功登陸，新北雖然不在警戒區，但受外圍環流影響有雨，沿海郊區會出現7-9級陣風，市區陣風6級左右，東北角、東南側山區有豪雨機會。

侯友宜在會中表示，按照氣象局與新北氣象團隊的研究分析，颱風的速度變慢而且稍微有北偏，本來都是在中南部，現在北部大概都會變陸上颱風警報範圍，預計到新竹，而且強度慢慢增強中。

侯友宜說，山區的部落原住民已撤離4百多人，今、明兩天適逢大潮，像龍洞等區域有長浪，尤其在東北區、東南側，他一直強調區公所要跟警消同仁按照災害防救法強力去取締，也不斷呼籲不能去海邊戲水、釣魚，甚至是觀浪，也建議大家不要上山，並提醒石門水庫預計還會做調節性放水，放水就會沿著河流經過新莊、三峽、鶯歌，這些地方的低漥地區都要做好準備。

今天是9月3日軍人節，侯友宜也在會議中向國軍弟兄表示謝意，感謝國軍在災害來時守護民眾。