北韓中央通信社（KCNA）今天報導指出，北韓昨天清晨執行模擬「戰術攻擊」演習，朝大海試射兩枚裝有模擬原子彈頭的長程巡弋飛彈，藉此因應美國與南韓聯合軍演。

北韓中央通信社指出，這場模擬演習意在「警告敵人實際的核戰風險」，平壤當局並再次矢言將提升對華府和首爾的軍事嚇阻力。

北韓中央通信社報導表示，「兩枚裝有模擬核彈頭的長程戰略巡弋導彈」從北韓西岸發射至南部海域。

報導指出，「朝鮮民主主義人民共和國的核力量將推升一己各方面戰鬥反擊態勢，以嚇阻戰爭、維護和平穩定」。朝鮮民主主義人民共和國為北韓正式國名。

美國與南韓聯合舉行的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）年度軍演已於8月31日落下帷幕，參與這次11天軍演的包括B-1B戰略轟炸機。

北韓中央通信社指出，美國和南韓最近的聯合軍演是在尋求「歇斯底里的對抗」。

北韓今年武器試驗次數翻新紀錄，上週第2度嘗試將間諜衛星送進太空軌道後已再度以失敗收場。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120903