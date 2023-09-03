2日在世界盃男籃賽狂轟34分，幫助菲律賓輕取大陸隊拿下本屆世界盃唯一勝利的31歲爵士後衛克拉克生，提到自己4年後是否繼續代表菲律賓參加卡達世界盃，他說：「我想我會的，35歲沒那麼老，30歲是全新20歲，對嗎？我感覺自己仍很年輕。」

「我還是能夠上場競爭，我不認為今天是我最後一次穿上菲律賓球衣，我還有更多時間，也還可以繼續打球，」克拉克生表示，「希望等到時機再次降臨，我能夠繼續穿上菲律賓球衣，且繼續幫這個國家出賽。」

提到昨天第三節包辦24分，更在兩分鐘內投進5顆三分球的瘋狂火力表現，把大陸隊防守當空氣的克拉克生說：「當時感覺籃框變很大，第三節隊友就是可以找到我，我們開始打出很好的掩護卡位，自然擁有很多空檔，我只是負責把那些球投進。」

本屆世界盃場均26.0分、5.2助攻與4.6籃板的克拉克生，更把勝利獻給一路支持他們的地主球迷，「馬尼拉球迷是超級關鍵因素，就像教練說的，每個人都全心投入，就算碰上颱風，他們還是進場支持，我們當然想要繼續奮戰，我們跟球迷都付出110％努力。」