隨海葵颱風暴風圈持續碰觸台灣本島，花蓮今天上午陸續感到明顯風雨，且吹垮路樹，警方趕緊協助排除，恢復交通。（玉里警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

隨海葵颱風暴風圈持續碰觸台灣本島，花蓮今天上午陸續感到明顯風雨，且吹垮路樹，警方趕緊協助排除，恢復交通。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

隨海葵颱風暴風圈持續碰觸台灣本島，花蓮今天清晨起明顯感到風雨漸增，考量山區雨量恐達超大豪雨等級，台8線中橫公路、台11甲線光豐公路、富里鄉六十石山產業道路及花64線瑞港公路等，上午起陸續實施預警性封閉。

公路總局指出，受海葵颱風影響，依中央氣象局最新氣象情資指出，花蓮山區道路自今天中午後，風雨將逐漸增強，累積雨量將達大豪雨甚至超大豪雨等級，鑑於7月底杜蘇芮風災造成中橫公路東段沿線有多處災點，目前正進行災修工程復建。

太魯閣工務段考量災點工區脆弱，為確保人車安全，今天將對中橫公路114.6公里至184.5公里（關原~太魯閣口）路段實施預警性封閉道路，上午10時起「只出不進」，下午1時全面封閉。

花蓮工務段考量海葵颱風強勁雨勢，恐造成台11甲線4公里至16公里（光復至豐濱）路發生坍方、泥流，交通阻斷，為避免造成人車受困情況，今天也將實施預警性封路，中午12時起只出不進，下午2時全線封閉至隔天中午12時，並視後續雨情發展不排除提前或延長封路時間。

花蓮縣政府今天上午已預警性封閉富里鄉六十石山產業道路及瑞港公路。

此外，海葵颱風挾帶的風雨陸續在花蓮釀出小災情，包括路樹傾倒、交通號誌損毀等，警方巡視轄區發現後也立即排除，不過仍呼籲民眾颱風天盡量避免不必要的外出，確保自身安全。