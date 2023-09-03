受海葵颱風及其外圍環流影響，雨區向西半部山區擴大，氣象局發布16縣市豪大雨特報，今日宜蘭縣山區、台東縣山區及花蓮縣有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、台東縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，北北基及桃園到屏東山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

颱風影響，氣象局發布16縣市豪大雨特報。(翻攝自氣象局)

海葵雨彈向西進攻。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今日受到海葵颱風影響，東半部、南部地區及中部以北山區整天有陣雨，尤其東半部地區有豪雨以上降雨，南部地區及中部以北山區下半天起雨勢漸大，有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有間歇雨勢。

風力部分，預計台東（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區將有12級以上的強陣風，台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門亦有8至9級強陣風，請特別注意天氣的變化並做好防颱準備。

氣象局表示，海葵凌晨4時中心位於台東的東方約200公里之海面上，中心持續向西接近台東地區，在此過程強度及暴風半徑仍會稍增強，今明兩天為影響台灣最明顯的時間。