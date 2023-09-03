日前林陽晉捐出一批成人紙尿褲給新北市社會局。（林陽晉提供）

新北市樂心關懷協會創會理事長林陽晉，最為人知的善行是已連續8年捐贈鞋子兌換券給弱勢孩童，其實他平時更會善用資源，收集剩餘不用的物資，捐助給有需要的弱勢族群，例如旅遊住宿飯店時沒用到的盥洗用具，他就會透過各種管道收集起來，捐給街友外展中心，把公益行動落實在日常。

林陽晉表示，對貧困家庭的小朋友而言，想買雙新鞋是一種奢求，有些慈善團體也會捐鞋，不過都是先買好再捐出去，小朋友收到不見得合腳，也不一定喜歡，所以他才透過捐贈換購券的方式，讓小朋友的選擇更多，同時也減輕弱勢家庭的負擔。

日前林陽晉又捐給新北市社會局一批成人紙尿褲，他說，其實這些沒花費到協會半毛錢，因為這些都是廠商的贈品，不用花錢又能做公益真好！林陽晉會透過各種管道收集剩餘的物資，再捐給有需要的族群，比如他會利用各公司行號辦理旅遊時，向他們索取沒用到的牙膏、牙刷、刮鬍刀等盥洗用品，再集中捐給街友外展中心。

林陽晉投身公益的出發點是他的養母，他因為感念養母恩情，捐出1輛印有養母名字的復康巴士，林陽晉說，小時候老家旁邊就是消防隊，他看到救護車上都印有捐贈者的姓名，他立志將來有錢也要捐救護車，把媽媽林紅枣的名字印在救護車上，每當救護車出動，親友都能看見媽媽的名字。

林陽晉笑說，別人捐復康巴士都是大大方方，只有他是四處湊足100萬元，還跟復康巴士廠商討價還價，最後才成事，但也因為這次捐車，讓他對慈善公益事業產生興趣，繼而成立樂心關懷協會，集合社會上的善心人士，幫助弱勢家庭和孩童。