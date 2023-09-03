「台灣藏綸堂展-沈善德舊藏」古代名瓷展覽，將於9月6至8日於台中大里軟體園區的中陽藝術展出，由台灣藏綸堂主辦，共展出 15件珍貴陶瓷器，最早可追溯自五代十國（後周），展品多出自於柴窯、汝窯、鈞窯：柴窯是五代十國皇帝周世宗柴榮的御窯。汝窯與鈞窯更是被譽為中國五大名窯之二，分別盛傳於北宋及唐宋年間。

收藏家沈善德生於西元 1932年，卒於 2002年，源為浙江省舟山群島沈家門漁港沈氏望族，祖上曾任清朝官家，沈氏祖上喜愛古代皇瓷、官瓷、青瓷因而收藏傳世，由一位皇族後裔購得而收藏至今。

收藏家沈善德藏品首次展出。（圖／藏綸堂提供）

沈善德生前喜愛宋代五大名窯、明清瓷器、郵票，精通瓷器、郵票品鑑，早年沈家族人用自家商船幫助國民黨撤退來台後因緣際會與邱氏家族收藏家結識，延用邱氏家族創立堂號：台灣『藏綸堂』將傳世收藏，發揚光大。

現任台灣藏綸堂第四代堂主邱彥龍提供家傳珍藏的「鈞窯-藍紫釉梅瓶」、「汝窯-天青釉三足洗」、「鈞窯-玫瑰紫釉蓮花花插」、「柴窯-天青釉魚瓶（半）」等 15 件珍貴陶器，最早可追溯自五代十國（後周），多出自於柴窯、汝窯、鈞窯：柴窯是五代十國皇帝周世宗柴榮的御窯。汝窯與鈞窯更是被譽為中國五大名窯之二，分別盛傳於北宋及唐宋年間。

邱彥龍表示，此特展以「沈善德」為名，也是首次公開展覽，要讓大家知道，近百年來有個慈善家、收藏家、古物鑑定專家對於這些陶瓷珍品的細心收藏及呵護，不僅自蘊典雅，更擔任藏綸堂第二任堂主，與後任堂主集萃華夏藝珍。

邱彥龍說，目前還有數十件不同朝代的瓷器和古物，部份也正在鑑定過程中，未來會在保全完善下在適當的時間進行展出，讓更多人知道台灣藏綸堂對於將中華文化發揚光大的理念。

協助的好事文創行銷策展人劉典倡表示，「入窯一色，出窯萬彩」是大多數人對於鈞窯的註解，鈞窯以多重變化的釉色開拓出厚釉彩斑的新領域，難得藏綸堂能有柴窯、汝窯、鈞窯等古代名器共同初次與大眾見面，也見識到中華文化底蘊下的每一磚一瓦價值令人讚賞，6日開幕茶會當天台灣陶藝學會理事長陳鏡等名人也將出席。