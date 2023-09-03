蔡英文總統今天上午視察中央災害應變中心指出，海葵颱風將是4年來第一個登陸臺灣、穿越中央山脈的颱風，預計到下周三，全臺各地都會有明顯降雨，尤其適逢大潮，沿海低窪地區更要謹慎防災。中央各部會將與地方政府保持聯繫，了解各地需求隨時提供協助，中央地方更要齊心協力防颱，務必將海葵颱風帶來的災害降到最低。

蔡英文今天偕同行政院長陳建仁視察中央災害應變中心，包括行政院副院長鄭文燦、祕書長李孟諺、中央災害應變中心指揮官內政部長林右昌、經濟部長王美花、教育部長潘文忠、衛福部長薛瑞元、交通部長王國材、原民會主委夷將‧拔路兒、總統府副祕書長張惇涵、農業部次長陳添壽等人也在座。

蔡英文抵達後，分別聽取中央氣象局、國家災害防救科技中心、消防署、交通部、經濟部、農業部、國防部、內政部簡報，了解各單位各項防颱應變工作。她感謝同仁們，從上個月杜蘇芮颱風以來，接連幾個颱風，都堅守崗位，持續落實各項防災工作。

針對海葵颱風，她說，中央氣象局已經發布陸上颱風警報，也預測這將是4年來，第一個登陸臺灣、穿越中央山脈的颱風，並且會帶來豐沛水氣。預計到下周三，全臺各地都會有明顯的降雨，沿海地區的風浪也會逐漸增大。尤其，適逢年度大潮，前幾天，南部縣市已經有海水倒灌以及積淹水的情形。現在，面對颱風來襲，沿海低窪地區更要持續謹慎防災。

蔡英文指出，根據各國資料顯示，海葵颱風路徑路線仍存在不確定性。從簡報中可以看到各單位都嚴陣以待，啟動各項防颱應變工作，也密切關注各地狀況，守護國人的安全。

今天已經有部分縣市宣布停班停課，她說，中央各部會也會與地方政府保持聯繫，了解各地需求，隨時提供協助，務必將海葵颱風帶來的災害降到最低。也提醒國人朋友，持續留意最新的颱風資訊，做好防颱準備，也要注意自身安全，颱風天盡量避免外出，更不要進行任何危險的活動，包括危險的河床、登山溯溪、觀浪、戲水、釣魚，都應該要避免前往。

這陣子，臺灣適逢颱風季，她知道，在全國各地協助防災的警消人員、國軍，以及維持供水、供電等民生穩定的工作夥伴，都很忙碌。她也代表全體國人，感謝國軍以及所有防救災的夥伴。

最後，她也再次提醒大家，這次的颱風來勢洶洶，颱風強度也有增強趨勢，「我們千萬不可掉以輕心，各單位都要加強戒備，中央地方更要齊心協力來防颱」。