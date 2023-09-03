今年第11號颱風海葵逼近台灣，暴風圈籠罩花東地區，受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局針對16縣市發布大豪雨和大雨特報。桃園市政府稍早宣布，復興區後山三里（華陵、三光和高義）今天中午12點起停班停課。目前全台共有10縣市停班課。
【北部地區】
●基隆市 尚未列入警戒區。
●台北市 尚未列入警戒區。
●新北市 尚未列入警戒區。
●桃園市 尚未列入警戒區。
復興區後山三里（華陵、三光和高義）今中午12時起停班停課。
●新竹市 今天未達停止上班及上課標準。
●新竹縣 今天未達停止上班及上課標準。
【中部地區】
●苗栗縣 今天未達停止上班及上課標準。
●台中市 今天未達停止上班及上課標準。
●彰化縣 今天未達停止上班及上課標準。
●雲林縣 今天下午已達停止上班及上課標準。
●南投縣 今天未達停止上班及上課標準。
●嘉義市 今天已達停止上班及上課標準。
●嘉義縣 今天已達停止上班及上課標準。
【南部地區】
●台南市 今天已達停止上班及上課標準。
●高雄市 今天已達停止上班及上課標準。
●屏東縣 今天已達停止上班及上課標準。
【東部地區】
●宜蘭縣 今天未達停止上班及上課標準。
●花蓮縣 今天已達停止上班及上課標準。
●台東縣 今天已達停止上班及上課標準
【離島地區】
澎湖縣 今天下午已達停止上班及上課標準。
連江縣 尚未列入警戒區。
金門縣 尚未列入警戒區。
【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】
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