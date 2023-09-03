今年第11號颱風海葵逼近台灣，暴風圈籠罩花東地區，受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局針對16縣市發布大豪雨和大雨特報。桃園市政府稍早宣布，復興區後山三里（華陵、三光和高義）今天中午12點起停班停課。目前全台共有10縣市停班課。

【北部地區】

●基隆市 尚未列入警戒區。

●台北市 尚未列入警戒區。

●新北市 尚未列入警戒區。

●桃園市 尚未列入警戒區。

復興區後山三里（華陵、三光和高義）今中午12時起停班停課。

●新竹市 今天未達停止上班及上課標準。

●新竹縣 今天未達停止上班及上課標準。

【中部地區】

●苗栗縣 今天未達停止上班及上課標準。

●台中市 今天未達停止上班及上課標準。

●彰化縣 今天未達停止上班及上課標準。

●雲林縣 今天下午已達停止上班及上課標準。

●南投縣 今天未達停止上班及上課標準。

●嘉義市 今天已達停止上班及上課標準。

●嘉義縣 今天已達停止上班及上課標準。

【南部地區】

●台南市 今天已達停止上班及上課標準。

●高雄市 今天已達停止上班及上課標準。

●屏東縣 今天已達停止上班及上課標準。

【東部地區】

●宜蘭縣 今天未達停止上班及上課標準。

●花蓮縣 今天已達停止上班及上課標準。

●台東縣 今天已達停止上班及上課標準

【離島地區】

澎湖縣 今天下午已達停止上班及上課標準。

連江縣 尚未列入警戒區。

金門縣 尚未列入警戒區。

【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】