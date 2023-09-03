X光檢驗機穿透及顯微功能，不用破壞3C電器設備外殼或主機板結構，就能將內部細微線路完整呈現，找出電源線短路位置並判定正確的起火原因。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市消防局今年購置高科技X光檢驗機加入火災鑑定工作，為非六都第1個設置高科技X光檢驗機的縣市，此項火調利器近日正式啟用，有效提升竹市火災物理鑑定效能，讓火災發生原因無所遁形。

消防局長李世恭表示，新竹市火災鑑定實驗室面積雖僅10餘坪，但建置了完整電氣及縱火殘跡鑑定儀器，可謂「麻雀雖小、五臟俱全」，自2001年2月啟用迄今除鑑定竹市火災案件，並協助地檢署、鄰近縣市消防單位及新竹科學園區火災案件的鑑定，長久以來發揮火災鑑定實驗室功能及效益。

李世恭說，市長高虹安非常重視及支持火災調查工作的科技應用，新竹市此次耗資380萬元購置X光檢驗機，為六都以外縣市中第1個購置X光檢驗機並應用於火災調查工作上的城市，未來對於電氣火災證物鑑定將更加精準，這不僅是消防局持續提升工作效率的努力，更是科技城市的展現。

他表示，新竹市近5年來電氣因素火災案件達243件，佔全部火災案件15.9％，其中隨著國人使用3C產品種類增加，3C電氣火災案件與日俱增，以往造成起火關鍵的主機板，常受到燒熔的塑膠外殼包覆而難以鑑定，如今可利用X光檢驗機穿透及顯微功能，不用破壞3C電器設備外殼或主機板結構，就能將內部細微線路完整呈現，找出電源線短路位置並判定正確的起火原因，大幅提升電氣火災鑑定效能。

另，新竹市火災鑑定實驗室啟用迄今已鑑定化學分析證物350件、電氣火災證物723件，即時掌握跡證，發揮鑑定效能，協助警方偵破多起縱火案件及協助法院釐清刑、民事損害賠償責任。

未來更將廣泛應用非破壞性X光檢驗機的功能，除了針對電器火災燒熔包覆的電源線進行鑑定，亦可用來檢視鋰電池、電路板及電容等起火證物，精確找出發生問題的組件及位置，提升火災原因調查品質，並有助於釐清火災責任。