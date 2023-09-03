網路上不少民眾討論分享，自己到書店、圖書館等就會有想排便的感覺，笑稱「比益生菌還有效」。這現象其實在各國都可能存在，也有人戲稱都市傳說，在日本也稱「青木麻里子現象」。

有人認為此現象和紙張或墨水的氣味有關，也有人認為是紙張的細菌影響到腸道。對此國泰醫院大腸直腸外科主任張世昌醫師指出關鍵，其實也可以運用同樣的原理建立自己的「大便好所在」。

●網傳到書店、圖書館會想大便？醫指關鍵：環境的「心理暗示」。

環境＞心理＞生理：

張世昌主任表示，每到書店、圖書館等地方之所以會想大便，理論上應和細菌影響無直接關聯，和紙張或墨水的氣味可能有關，最主要是環境影響心理、心理影響生理、生理養成習慣。

讓人放鬆排便空間：

一般而言民眾到書店或圖書館看書，常會有心情放鬆、舒壓、舒適的感覺，可能出自舒適環境、有文藝氣息的墨水味、紙張味等，當心情放鬆便意自然而然就會慢慢浮現。另一方面，許多人一緊張也會有想排便的感覺，若到圖書館或是書店是為了準備考試，緊張的情緒也可能促使便意浮現。

習慣、暗示：這是大便的好所在。

上述情境若經常發生，久了心理、身體也會漸漸養成習慣、形成暗示：「這是個大便的好所在。」，道理有像是有些人會認床睡覺，有些人會認環境、認馬桶排便。

其他可能場所：

雖然未必每個人進入書店、圖書館都會如此，但相似的道理，也有許多人會在其他不同地點出現此現象，例如到了大賣場、藥妝店、百貨公司等，就會想上廁所。

●建立「大便好所在」增排便慾！醫教6招促排便、防便秘。

舒適空間：

張世昌主任表示，排便的影響因素除了和飲食有關，也和排便環境、排便習慣等有相當大的關聯。正如前述，可以準備個良好的上廁所環境，將自家的廁所布置舒適，讓自己可以心情放鬆，建立一個「大便好所在」。

多吃蔬果：

飲食方面建議養成多吃蔬菜、水果的習慣，從中攝取膳食纖維，並且維持營養均衡、多喝水，這些都是有助於防範便秘、促進便意的基本功。

生理時鐘、起床喝水：

排便的時程盡量固定，讓生理時鐘養成排便習慣，可安排在早上剛起床之後。起床後可喝杯溫開水，當有食物或水進入胃之後，身體會發出訊號至大腦，知道可以開始繼續進行排便。也留意避免趕通勤或忙碌而錯過身體排便時間，養成不好習慣。

專注時間：

排便的時間建議一次約5-10分鐘，不要坐太久，也盡量不要使用手機、看報紙、看書等，集中精神在排便這件事情上，以免注意力在手機，身體沒有推動排便而降緩速度，日久讓腸道養成「慢慢來」的習慣，久了也可能形成便秘。

排便姿勢：

另外，排便的姿勢也會影響是否順暢。坐姿最常見，但不易排便的姿勢，即便是在馬桶；蹲姿是最有助排便的，可以完全放鬆骨盆底肌，但較不方便。折衷之下，醫師建議坐姿時可踮起腳或是腳踩小凳子，讓身體呈現類似「沉思者」的模樣，此姿勢有助放鬆骨盆底肌，讓排便更加順暢。

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