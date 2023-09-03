雲林縣政府昨晚宣布雲林縣今（3日）風力、雨量未達停班停課標準，因此需上班上課，但今（3日）上午9點在消防局災害應變中心舉行一級開設工作會議，指揮官縣長張麗善宣布，今（3日）下午及晚上已達停止上班及上課標準，因此停班停課。

雲林縣府表示，雲林縣3日下午及晚上已達停止上班及上課標準，並通知鄰近嘉義市政府、嘉義縣政府、彰化縣政府、南投縣政府。

鄰近的嘉義縣府、嘉義市府昨（2日）晚8點多即宣布停班停課，雲林縣府今天早上9點在消防局災害應變中心舉行一級開設工作會議，臨時宣布下午起停班停課。