今天是九三軍人節 ，蔡英文總統感謝國軍365天，不分晝夜保家衛國，政府也要給國軍最大支持，明年度國防總預算創下歷史新高，國軍營舍環境也在持續改善，到明年底就能讓超過6萬名國軍有更舒適的生活環境。我們要向世界展現我們守護民主自由的決心，更要當國軍的後盾，一起為守護國家而努力！

蔡英文在臉書表示，今天是九三軍人節 ，「我們一起向所有國軍弟兄姊妹，表達誠摯的感謝！」軍人節只有一天，但國軍保家衛國，是365天，不分晝夜，更沒有假日。

她說，我們國軍弟兄姊妹，都在各自的崗位上，為了守護國家努力。大家不分晝夜落實戰訓任務，捍衛領海、領空；在疫情期間，則是投入各項防疫工作。抗旱期間，國軍投入水庫清淤作業；當風災來臨，也是國軍協助道路搶通、物資載運，還有各項災後重建工作。

蔡英文表示，國家有需要，人民有需求，國軍就會趕到第一線，完成各項任務。「這就是我們專業的國軍，也是讓人民安心的國軍」。政府也要給國軍最大的支持，明年度的國防總預算達到6068億，創下歷史新高。國軍營舍的環境，也在持續改善，到明年底，就能讓超過6萬名國軍，有更舒適的生活環境。

她強調，這幾年來，我們推動國防改革，強化訓練內容，也提升後備戰力，更落實國防自主，除了確保國家的安全，更向世界，展現我們守護民主自由的決心。我們的日常生活，因為有國軍的守護而安心；我們的國家，也因為國軍的付出而強大。「 讓我們一起感謝國軍弟兄姊妹的辛勞，更要當國軍的後盾，一起為守護國家而努力！」