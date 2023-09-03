正在蒙古國訪問的天主教教宗方濟各表示，政府不必擔心天主教會，因為它沒有政治議程。觀察人士指出，他的這番言論似乎是在向北京喊話。

據美國之音，蒙古國只有1450名天主教徒，教宗方濟各抵達蒙古首都烏蘭巴托時，當地民眾對他的到來不太重視。9月1日，只有大約100人聚集在烏蘭巴托的主教官邸外迎接方濟各。

在對主教、神父、傳教士和信眾發表講話時，方濟各說耶穌沒有給他的使徒任何政治授權，但告訴他們通過信仰減輕「受傷的人類」的痛苦。

方濟各接著說，「因此，政府和世俗機構不必擔心教會的傳教工作，因為它沒有政治議程。」

蒙古鄰國中國大陸有1200萬天主教徒。9月2日，蒙古總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）在為方濟各舉行歡迎儀式時，現場有很多來自中國大陸的朝聖者。

在教宗會見蒙古國領導人時，約有20名來自中國大陸的天主教徒揮舞著五星紅旗。當方濟各進入政府大廈時，一些中國訪客，其中有些人戴著口罩、墨鏡和圍巾，似乎要掩蓋自己的身份；當教宗向人群揮手時，他們揮舞著五星旗。

香港的高級天主教神職人員、本月將由教宗冊封為紅衣主教的周守仁也在場，他說，希望香港教會可以成為梵蒂岡與中國大陸之間的「橋樑教會」。他說，教宗不辭辛勞地走這麼遠去訪問這樣一個小教區，這表明「教會正在擴展到邊緣地帶。教會不只是羅馬教會。」

方濟各表示，蒙古國的人民在保留民族身份的同時，也接受了全球發展的挑戰和民主的挑戰。蒙古不僅在亞洲大陸，而且在人權和和平建設方面，都是國際舞台上的重要參與者。