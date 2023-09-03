談及「健康台灣」政見，賴清德並說，若他當選，會頒布健康憲章，作為健康政策的最高準則，其次會再度提升醫療服務品質，改善護病比，並將3班制入法，會逐步提升醫療支出，未來也會推長照3.0，加強社區長照據點、機構式長照服務。

賴清德2日晚間接受電視專訪，被問及是否同意80歲以上免巴氏量表？他說，台灣社會的確有照顧服務的需求，巴氏量表已經產生問題，到了不得不改的情況，年紀是考量方向，另包括身心障礙手冊者、重大傷病手冊者、罕見疾病手冊者、癌症病人，有些中風患者不符合巴氏量表，但不良於行，這些身體狀況，都應另立新的標準，滿足服務需求。

賴清德認為，應該更完整去處理這個問題才會周延，甚至他也認為社會、經濟進步到這種程度，但現在人力相對不足，以及家庭幫傭等，都應該開放檢討。

他並指出，總統蔡英文任內推動社區型長照，也有開始推機構式長照服務，未來應該要再加強，所以蔡總統有長照2.0，未來他會推長照3.0，包括社區長照據點增加，機構式長照服務也會加強。

針對侯友宜喊出健康照護支出要逐年增加到GDP的8％，賴清德表示，目前健康照護支出占GDP約6.5％左右，未來還可能會逐漸增加，應該看做什麼事情，提出什麼計畫及社會需求，不宜計畫都沒看到、政策都還沒提出，就喊一個數據。他說，健康不分黨派，這是屬於人權。

針對癌症治療，賴清德也認為應及早進入，例如精準醫療再生醫療或免疫醫療等比較先進的，但往往礙於財政考量，常先經過第一線藥第二線藥的化學治療，但可能效果不佳。未來將成立癌症新藥基金，專門給付，給予癌症病人更好的先進醫療。日前衛福部對外透露，相關基金規模初期約百億元。