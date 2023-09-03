2021年4月2日台鐵408次太魯閣號事故釀49死，未料881天後，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君上（8月）31日竟在車廂殘骸內發現頭蓋骨。鐵警刑大、台鐵與桃園地檢署1日重啟搜查，含先前發現的頭蓋骨，共找到18片疑似遺骸碎片與2顆牙齒，已送DNA鑑定，另尋獲的94件遺留物也將公告開放認領。消息引發社會譁然，卻也有人質疑王薇君造假；對此，王薇君2日晚間憤怒表示，「若是有疑慮，快去地檢署告發我！」

王薇君2日晚間在臉書表示，關於頭蓋骨事件，有人質疑為什麼頭蓋骨是被她發現，而不是其他人，甚至懷疑骨骸是她帶進去造假，王薇君表示「這樣的機緣巧合，我怎麼會知道」，並透露檢警目前已積極偵辦此案，「若懷疑我，快去地檢署告發我！」。

王薇君表示，對於外界的任何質疑和指責，她並不在乎，她只在意亡者，其餘的隨大家想如何解讀及猜測，「我難過的是，為什麼到了現在，2年多過去了，這一位亡者祂才有勇氣讓我發現祂的遺骸，然後讓我帶祂回家，祂在事發至8月31日的881天中，到底承受了多少驚恐和驚嚇？」。