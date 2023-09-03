情侶發生爭執時不少時候是男方會先低頭，因為總覺得要多讓女孩子一點，不過，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊男、獅子男、處女男和女友吵架時，不僅不願低聲下氣哄伴侶開心，且為了不示弱，堅持冷處理，覺得對方過一會就會平復。

▍牡羊男

在牡羊男的世界中，自己面子比天大！就算女友生氣、耍任性都不會想哄，任由對方在一旁鬱悶、放聲大哭，因為他們個性太過傲嬌，絕不會低聲下氣去哄女友開心，寧可躲到一旁冷處理。

▍獅子男

獅子男十分大男子主義，對他們來說面子就是一切，就算女友生氣求安慰，也會選擇無視，因不想像小丑般做出搞怪又誇張的動作把女友哄開心，甚至天真幻想，女生脾氣來得快去得也快，過一陣子就好了，不用哄。

▍處女男

發生衝突時哄女生，就代表自己有錯，因此處女男絕不願這麼做，畢竟時刻追求完美，不允許有任何瑕疵，看著生悶氣的女友，他們仍舊一臉淡定，既不想哄對方，也不會躲到一邊假裝沒事，而是什麼話也不說，認為女友過一會就會平復了。