本土劇女星蘇晏霈過去演出多部八點檔，包括《娘家》、《風水世家》、《市井豪門》等，精湛演技讓觀眾印象深刻；不過日前她突曬出左眼出現大片紅色血塊照片嚇壞粉絲，所幸就醫後並無大礙，她也自嘲「9月第一天就遇到血光之災」。

蘇晏霈近期忙於拍攝八點檔，但仍會撥空在社群與粉絲分享生活日常；然而，她昨（2）日在社群上貼出的自拍照卻嚇壞不少人，可見她穿著墨綠色外套坐在梳化間內，妝髮相當完整，不過她的左眼白卻有大片紅色血塊。

對此，蘇晏霈透露，一早醒來時，就覺得左眼有刺熱的感覺，於是她不斷搓揉、眨眼睛試圖緩解，直到「照鏡子才突然嚇到！」不過因一大早就有戲份，她還是先到劇組拍攝，直到收工後才去看醫生，所幸經檢查後發現可能是過敏和睡眠時導致，約一星期後就會消退，蘇晏霈笑說，自己發現左眼出狀況後，下秒就看到新聞說「屬龍的九月有血光」，讓屬龍的她無奈說「我都笑了，才9月的第一天就讓我遇到」。

貼文曝光後，許多藝人好友們紛紛湧入表達關心，謝承均表示「保重」、樓心潼也說「太累了啦⋯⋯要好好休息一下！我之前也有過⋯至少要一個月左右才會完全消唷！」、王樂妍則坦言「我之前也是連哭一個禮拜睡醒就跟你一樣～好好照顧自己」粉絲們也祝福她「早日康復」。