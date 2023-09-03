今日適逢大陸抗日戰爭勝利紀念日（台灣為軍人節），大陸軍媒發表文章稱，日本近期公布的新版《防衛白皮書》，直接將中國定性為戰略對手，並將台灣問題與日本安全掛鉤，這是對二戰後國際秩序的嚴重挑釁。文章強調，歷史必須牢記，並呼籲國際社會共同維護以《聯合國憲章》為基礎的戰後國際秩序。

大陸《解放軍報》3日刊出梁寶衛和付紅紅署名的文章，隨即獲各大陸媒平台轉載置頂。文章指，70多年前的9月3日，經過14年的艱苦卓絕，中國人民取得了抗日戰爭的偉大勝利，但日本卻選擇性地「遺忘」歷史。近年來，日本政府和右翼勢力開歷史倒車的言行，不能不引起世人高度警惕。

文章指，日本防衛省公布2023年版《防衛白皮書》，在整體基調上與2022年底日本出台的新「安保三文件」保持一致，稱該文件延續了近年來日本「轉守為攻」的防衛政策基調，是對戰後日本和平憲法的重大突破。

文章續指，更為關鍵的是，日本新版《防衛白皮書》涉中部分較往年有增無減，稱中國為「前所未有的最大戰略挑戰」、直接將中國定性為戰略對手的同時，該文件首次將台灣問題與日本安全掛鉤，更是對二戰後國際秩序的嚴重挑釁。

文章強調，歷史必須牢記，戰後國際秩序不容挑釁。在正式施行以解禁集體自衛權為中心的新安保法後，日本正在擺脫「戰後體制」束縛，再次成為能夠發動戰爭的國家。這種動向不僅讓日本民眾陷入恐慌與不安，更加劇了亞洲鄰國和國際社會對日本未來發展方向的警惕和擔憂。

文章指，不能正視歷史，就不會擁有未來。9月3日是中國人民抗日戰爭勝利和世界反法西斯戰爭勝利紀念日。在這一天，我們呼籲國際社會共同維護世界反法西斯戰爭勝利成果和以《聯合國憲章》為基礎的戰後國際秩序。