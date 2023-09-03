中颱海葵3日清晨觸陸，公路總局依據中央氣象局水情情資研判，屏東山區總雨量將達700毫米，為此，將於下午2時針對台24線德文路口至神山路段實施預警性封閉，再視天候狀況再行開放，而該封閉路段是通往霧台鄉的唯一道路，所幸部落已存糧14天的份量。

公路總局指出，因受中颱海葵及其外圍環流影響，依據中央氣象局水情情資，研判屏東山區總雨量將達700毫米，考量山區連續降雨土石鬆軟易有落石發生，台24線德文路口至神山路段（27.4k至37.3k）將於3日下午2時實施預警性封閉，並視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

然而，將封閉的路段是通往霧台鄉的唯一道路，對此，霧台鄉長巴正義指出，部落有存糧14天的份量，加上還有雜貨店、超商，物資很充足，但阿禮村將撤離30人，當中有8人依親，佳暮村則撤離22人，當中我17人依親，另5人至長治百合避難收容所，而目前山上雨勢並不大。