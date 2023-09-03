今天是九三軍人節，國防部在臉書粉專「國防部發言人」發文，感謝國人對於國軍的支持，「軍人代表責任也象徵榮耀，捍衛家園是我們的使命」，九三軍人節，屬於所有國軍弟兄姊妹及軍眷，齊賀軍人節快樂！

國防部臉書粉專「國防部發言人」發文表示，「軍人代表責任也象徵榮耀，捍衛家園是我們的使命。國人的支持，就是官兵不分晝夜堅守崗位的原動力！九三軍人節，屬於所有國軍弟兄姊妹及軍眷！一起為自己比個讚，齊賀軍人節快樂！

Happy Armed Forces Day！」。

為慶祝九三軍人節，國防部22日召開記者會公布慶祝今年度「九三軍人節」的系列活動，此次國防部以「國軍有愛、有國軍真好」為主軸，辦理多面向活動，期望能達到「官兵更愛國、國人挺國軍」的目標，融合軍民情感。

國軍限量版點心可樂果聯名商品，活動期間只送不賣。（台北101提供）

臺北101大樓為感謝國軍守護家園的付出與軍眷的辛勞，將在9月1至9月3日連續3天辦理點燈活動；9月份也將提供現役官兵憑軍人身分證，可攜帶2位直系眷屬免費至89樓觀景臺參觀。為能讓更多民眾一起參與今年度的敬軍活動，凡在活動期間（9月1日至9月30日）購買兩張觀景台門票的顧客，即可獲得國軍限量版點心－可樂果喜馬拉雅山黑礦鹽口味豌豆酥，活動期間只送不賣。