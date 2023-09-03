當永續城市、淨零碳排已成為全球一致性的目標，企業永續發展已然成為新保的核心價值，全力拓展智慧城市與醫療版圖。現場展示了「iBMS智慧建築管理平台」，結合了設施管理、樓宇自動化控制和建築資訊模型功能，利用3D與2D連動顯示功能，以WebBase作為簡潔直觀的顯示介面，輕鬆掌控監控設備和故障預測，大幅提升維運效率！關係企業新光醫院透過此系統實現了一個全面且智能化的管理平台，提供民眾一個現代化且節能的醫療環境，完成邁向永續醫療的里程碑。

此外，面對少子化與人口老化等人力短缺問題，德國也不例外，因此德國學員特別關注銀髮議題，新保展現智慧生活照護服務實力，從居家Care U照護服務，擴大延伸社區的AI健康照護站及偏鄉遠距醫療照護，透過物聯網、AI大數據結合監控，將服務從安全擴大到安心照護，進而發展智慧生活照護，從內而外用智慧守護，並冀以改善偏鄉醫療資缺乏的問題。

新保多年致力實踐企業社會責任，今年新保安心教室暨新保文藝基金會、新保社福基金會共同合作，並擴大攜手愛希望協會、錸放科技、中國醫藥大學風浪藥學服務社學生前進花東部落，關懷偏鄉孩童及長者，透過戲劇演出帶出現今社會關注的網路安全、網路霸凌、用藥安全、居家防災、急救安全及食農教育等議題，精心設計了一系列闖關與桌遊等活動，讓眾人在歡樂的氣氛中學習安全及食農相關的知識，期望減少城鄉差距與優質教育的永續發展理念。

新保指出，花東地屬狹長且資源匱乏，如何在等候救護人員的過程中，擁有初步的自救能力，在黃金時間搶救生命，對部落的孩子來說格外的重要，學會便能守護部落的家人，因此，安心教室前進花東部落教導族人們CPR+AED的急救技能，願緊急狀況時能挽救寶貴生命。