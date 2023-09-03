「怎麼可能9月完工，車站都還沒蓋好」、「從以前就一直延後（通車），所以應該會再延吧」、「希望趕快完工，已經塞車塞很久了」。住在帕達拉朗站周遭的居民對印尼政府承諾雅萬高鐵9月將通車，幾乎都持消極態度。

印尼雅萬高鐵自2016年舉行動土典禮後，通車日期不斷延後。起初訂2019年通車，後來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和土地糾紛而將通車日期數度延後。印尼政府表示，預計9月8日開始免費試乘計畫，10月1日將正式商業營運。

去年11月20國集團（G20）峰會在峇里島舉行，印尼總統佐科威（Joko Widodo）與中國國家主席習近平一起公開測試雅萬高鐵的畫面仍歷歷在目，當時印尼政府信誓旦旦同年底將通車，但後來卻宣布延至今年8月18日配合印尼國慶通車，但再次跳票。

對雅萬高鐵的通車日期，許多民眾早已不相信政府說法，但都期盼能早日通車。

住在萬隆帕達拉朗站（Padalarang）附近的居民德迪（Dadi）向中央社抱怨，家裡附近的（高鐵）車站已施工多年，大型機具和工程車進進出出，造成周遭道路嚴重阻塞，十分不便。如今聽到9月即將通車，他早已不抱希望說：「絕對不可能，因為車站根本還沒完工，還有許多工作要做，都還沒好。」

德迪說：「他們之前說去年會好，後來沒有，接著又說8月通車，但也沒有。這是評估錯誤嗎？真希望能儘快完工。」

雅萬高鐵位於萬隆的帕達拉朗站至8月中完工率僅達7成，是工程進度最慢的一座車站。負責工程的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）向印尼媒體解釋，因為原本車站計劃建在其他地點，因此帕達拉朗站的施工作業比其他3個車站都晚。

根據記者8月中在車站周圍觀察，帕達拉朗站建築主體大致完工，但車站外仍設有鷹架，多輛工程車進出工地，大型機具則在場進行吊掛作業，一旁則有數十名工人在施工。

位於雅加達的哈林站（Halim），至8月底也仍可見大型機具在車站旁運作，車站外還有工地圍籬，車站內則有許多戴著安全帽的工人在施工。

印尼交通協會（MTI）主席阿迪特雅（Aditya Dwi Laksana）認為，雅萬高鐵10月投入營運應該沒問題，但可能無法全線通車。他說：「10月應該只有哈林站和最後一站德加魯爾站（Tegalluar）能完工，像是卡拉旺站（Karawang）車站的公共接駁系統還沒完成，還不能啟用。」

然而，預計9月試營運、10月正式通車的雅萬高鐵，截至8月底仍未取得營運許可證。

距離正式營運只剩不到一個月，雅萬高鐵確切的票價也仍未對外公布。印尼「時代報」（Tempo）報導，印尼中國高鐵公司執行長德威亞納（Dwiyana Slamet Riyadi）曾表示，雅加達起點站至萬隆終點站票價建議是營運前3年為25萬印尼盾（約新台幣523元），這是經過政府補貼後的票價，他未透露原價是多少。

與現行火車相比，雅萬高鐵的票價的確相對便宜。傳統火車的票價按艙等約落在8萬至35萬印尼盾不等，行駛時間約近3小時。不過，有關補助高鐵票一事，印尼當局仍在評估中。

另外，有關載客量的估計，之前印尼大學預估雅萬高鐵每天可運送6萬名乘客往來雅加達及萬隆，但疫情後這項預估數字少了一半，只剩下3萬人。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）表示，每天來往雅加達及萬隆近26萬名旅客中，只有約11%的人會改乘高鐵。

除了票價仍未確定，雅萬高鐵為了通車而忽視安全也成為印尼媒體關注焦點。

「雅加達郵報」8月初以「安全比道歉重要」為題，發表社論呼籲雅萬高鐵不應為了按承諾通車而犧牲乘客的安全。

社論寫道：「為了看起來已經可以營運，中間做了手腳，像是（當局可能要）給雅萬高鐵『臨時營運許可證』，但這些並不一定能消除可能潛在的風險和瑕疵，尤其是如此大規模的建設需要清晰且長期的規畫，也需要耐心地完成所有工程，不能僅為了政治利益而犧牲標準，尤其是與安全有關。」

「雅加達郵報」更早曾報導，印尼中國高鐵公司為了通車而希望先拿到臨時營運許可，而非正式許可，此舉遭當地運輸專家批評。

阿迪特雅說，必須確保雅萬高鐵10月營運前取得官方營運許可，交通部還必須對列車及各車站設施進行評估，首重安全問題。

他向中央社說：「這是印尼第一次採用高速列車的技術，包括鐵軌、電網及沿線周遭居民的安全都很重要。」

阿迪特雅舉例，在印尼會有小孩放風箏時、風箏不小心掉到鐵軌上，這在中國可能不會出現，但印尼可能會，因為高鐵對印尼來說仍是很新穎的交通工具。

外界對雅萬高鐵存疑，還包括施工期間意外頻傳。

去年底一輛工作列車出軌，導致2名中國工人死亡及4人受傷，當局一度下令印尼中國高鐵公司暫時停工以調查事故原因。

更早前，雅萬高鐵工程也曾造成印尼國營石油公司（Pertamina）的天然氣管道受損而爆炸。另外，也曾發生橋墩搬移過程中倒塌，撞倒兩輛挖土機等事故。

連接印尼兩大城市的雅萬高鐵通車在即，印尼民眾雖期待這條東南亞首條高速鐵路落成，但也擔憂它的安全性，勢必直接影響雅萬高鐵正式營運後的載客量以及是否能永續經營。（編輯：周永捷/郭中翰）1120903