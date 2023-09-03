地緣政治風險將台灣推上風口浪尖，近年又遇百年大旱，影響投資信心。台灣美光董事長盧東暉曾因擔憂水情，驅車至水庫觀察水位，但他仍肯定台灣投資環境，「只要給足夠反應時間，（政府）會幫你想出解法」。

美光作為台灣最大外商，投資腳步未曾停歇，不只在台打造DRAM卓越製造中心，投入新世代DRAM技術研發，並在台中廠導入極紫外光（EUV）設備，意味台中A3廠將是美光全球首座支援EUV製程的DRAM廠。

即便記憶體景氣低迷，美光營運面臨虧損窘境，美光依然於台中擴建探針測試廠房，在桃園進行「基礎設施擴建」，為將來的產能升級和發展做準備，包括提升廢污減排能力和加速綠能轉型。

投資台灣過程中，台灣美光與政府有不少互動經驗，盧東暉直言「政府扶植（產業）非常優秀、非常有經驗」，他舉例，台灣科學園區制度將很多服務專業化，是一大特色，這是美歐等其他地方所沒有。

不過談起企業界最關注的水電、綠能政策議題，盧東暉坦言確實存在挑戰，尤其水情吃緊，兩年前台灣遭逢百年大旱，美光還出動水車運水；今年他也特別留一筆預算，作為缺水應變處理使用，所幸最後未派上用場。

「我經常擔心鯉魚潭水庫會缺水，常會去看，今年初是有點恐怖」，盧東暉直言，當時看了周邊水庫，有些都已經見底，後來運氣好，兩個颱風尾巴一掃、鯉魚潭水庫就滿了。

「真的是靠天吃飯」，盧東暉感嘆，台灣不是缺水，而是降水分布不均，導致特定區域沒水時，得透過卡車裝運，這其實不太環保。

雖然無法掌控天氣，台灣美光努力精進可操之在我的部分，盧東暉表示，美光水資源回收率相當高，工廠設計水回收率達75%。

台灣美光董事長盧東暉。（圖/報系資料照/王德為攝）

至於電力議題，盧東暉理解台電鉅額虧損之下，政府有漲電價的壓力，但希望電力政策有更好的可預測性，不能今天通知、下個月就漲價，畢竟企業也要排預算，要有預警期；在商言商，對於用電大戶，漲電價確實會影響該區域競爭力。

盧東暉表示，全世界都在走向淨零排放，台灣也不例外，政府致力於發展綠電；美光非常樂於響應政策，「我們很想買更多太陽能、風能，如果有的話我們都會買，現在是買不到」。

盧東暉指出，台灣地理條件會構成發展綠電的限制因素，但仍期待政府可以加快腳步，盡速推動再生能源市場化。

對於外商在台灣投資，在人力、能源、投資計畫可能面臨的問題，經濟部表示，已成立投資台灣事務所，作為外商在台投資單一服務窗口，提供客製化服務。

經濟部表示，以美光為例，美光桃園廠（華亞園區）部分廠區向台電提出用電需求案，已於111年12月完成供電；美光未來擬新增用電需求經常契約及備用電力一案，已獲台電公司核供；109、110年美光桃園廠供水及濁度偏高等問題，經濟部也協調水利署派專人協助調度。

美光在台持續拓展新世代技術版圖，打算將EUV設備導入桃園廠，但桃園廠須進行廠區空間配置重新規劃，經過經濟部協助跨部會協商後，也在111年3月順利獲桃園市政府都市設計審查通過。

此外，台灣今年端出有「台版晶片法案」之稱的產業創新條例第10條之2，祭出史上最大投資抵減優惠，被視為半導體產業大利多，台積電、聯發科與瑞昱等大廠均有望適用；台灣美光在台灣展開最先進的1-gamma製程技術研發，卻無法適用產創第10之2，難免感到遺憾。

經濟部官員解釋，產創第10之2重點是鼓勵研發，鞏固台灣技術創新地位，因此強調年度研發費用支出須達新台幣60億元、研發密度達6%等門檻；美光研發以美國總部為主，台灣則為製造重心，因而不符合產創條例宗旨。

不過經濟部持續透過不同方案鼓勵外商在台投資，以美光為例，經濟部於2021年5月核定補助美光「DRAM先進技術暨高頻寬記憶體研發領航計畫」，計畫期程4年，總研發經費116.39億元，政府便補助47.22億元；美光在台設立高階記憶體研發中心，投入10奈米級DRAM及高頻寬記憶體（HBM）研發，並與台廠技術合作。

台灣身為島國，地理條件帶來半導體群聚效應的利基，但天然資源相對緊俏，盧東暉認為，綜合來看，台灣仍具有獨特優勢，美光投資台灣計畫不變，也看好台灣政府解決問題能力，將積極尋求和政府持續合作，以在台灣長期發展。（編輯：林淑媛）1120903