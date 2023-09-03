2024總統大選逐漸白熱化，各機構針對參選人的民調也越來越受到關注，而綜觀各家民調，民進黨前立委林濁水發現一個驚人變化，讓他不禁提醒民眾黨總統參選人柯文哲，小心隨時會出狀況。

林濁水今（3）日凌晨於臉書指出，近期多家民調顯示，若2024總統大選為民進黨賴清德、國民黨侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘四腳督，柯的支持度會跌到20％以下，只有擅長做民調的民眾黨獨家發現，賴的支持度大跌到30％以下，被柯逼近。

另外，林濁水提到，最近眾家民調最驚人的發現，是柯文哲的年輕人支持度天崩地裂，以《美麗島電子報》2日公布的最新追蹤民調來說，在20至29歲這段年齡層，賴清德的支持度高達43.3％、柯僅27.7％，讓林大呼不可思議，直言柯是重蹈上屆總統選舉，國民黨參選人韓國瑜民調從大贏民進黨蔡英文變成大輸的覆轍。

「重蹈了什麼覆轍？」林濁水說明，沒有別的，就是反獨反到天然獨大出走，他呼籲柯文哲何不忍一忍，不要一有機會就反獨，「否則恨獨恨到這樣，隨時會出狀況。」