遠東百貨今（3日）花蓮店暫停營業一天。（遠百提供）
遠東百貨今（3日）花蓮店暫停營業一天。（遠百提供）

中颱海葵影響，暴風圈觸陸後影響台灣。遠東百貨宣布今（3日）遠百花蓮、愛買暫停營業一天，造成消費者不便敬請原諒。

遠百全台其他店點正常營業，提供多元服務便利消費者，遠百提醒同仁做好防颱準備，出入也要注意安全。

海葵颱風來襲 SOGO高雄店9／3暫停營業
海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨
海葵亂交通！台鐵全線對號列車停駛
#遠百 #愛買 #暫停營業 #颱風 #海葵