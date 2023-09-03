海葵颱風影響！花蓮遠百、愛買今暫停營業 10:542023/09/03 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東百貨今（3日）花蓮店暫停營業一天。（遠百提供） 中颱海葵影響，暴風圈觸陸後影響台灣。遠東百貨宣布今（3日）遠百花蓮、愛買暫停營業一天，造成消費者不便敬請原諒。 遠百全台其他店點正常營業，提供多元服務便利消費者，遠百提醒同仁做好防颱準備，出入也要注意安全。 海葵颱風來襲 SOGO高雄店9／3暫停營業 海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨 海葵亂交通！台鐵全線對號列車停駛 #遠百 #愛買 #暫停營業 #颱風 #海葵 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風海葵來襲北市分階段關水門 蔣萬安：考量地形地勢 15:142023/09/02 生活 海葵颱風來襲風浪漸大 新城警加強巡邏 警告沙灘車業者勿違規 22:252023/09/02 社會 雲林縣跟進停班停課！張麗善：3日下午達停班停課標準 10:342023/09/03 生活 颱風假沒了！海葵襲台 北北基桃明天上班上課 20:282023/09/02 生活 海葵颱風影響 南橫公路關山段預警性封閉 09:042023/09/03 生活 海葵核心這1側特肥厚 專家：將以巔峰姿態抵達花東 10:432023/09/03 生活 不斷更新》海葵颱風清晨5時觸陸 11縣市豪、大雨特報 05:312023/09/03 生活 海葵颱風來襲發布陸警 花蓮吉安警防災總動員 22:022023/09/02 社會 海葵長「針眼」專家驚喊：不妙 可達強颱等級 08:582023/09/03 生活 雲林緊急宣布下午停班課 全台9縣市放颱風假 10:182023/09/03 生活 受海葵影響 宜蘭台7甲線百韜橋至勝光路段預警性封路 只出不進 09:342023/09/03 生活 今年登陸廣東最強颱風 蘇拉穿過香港登陸珠海 海葵跟著來 09:002023/09/02 兩岸 海葵雨彈向西進攻 16縣市豪大雨特報 10:092023/09/03 生活 綠島雨勢狂 超商食品貨架全掃空 09:552023/09/03 生活 「見證奇颱」海葵搞翻氣象人員 天氣風險：歷史上沒有這樣走的颱風 00:202023/09/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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