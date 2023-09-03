大陸2023暑假檔期在8月31日結束後，統計今年呈現爆款頻出、百花齊放，最終累計票房超過206億元（人民幣，下同），觀影人次5.04億、總場次達3458萬場，刷新大陸在暑假檔期的影史票房紀錄。

觀察今年暑假檔期已有4部影片票房超過20億元，數量上是史上最多。根據燈塔專業版資料指出，截至8月31日11時，這4部影片票房分別為《孤注一擲》的35.23億元、《消失的她》35.22億元、《封神第一部》24.74億元、《八角籠中》22億元，第五名的《長安三萬里》票房也近18億元。

根據《北京青年報》報導，今年大陸暑假檔有上百部影片，不論是數量、品質還是類型豐富度呈現電影市場迅速復甦，作品涵蓋喜劇、古裝、青春、懸疑、犯罪、動作、科幻、動畫等題材。其中的《消失的她》、《孤注一擲》、《八角籠中》都是以現實議題吸引觀眾，前兩部影片也成為今年票房贏家。

據燈塔專業版數據顯示，暑假檔有52.7％觀眾是今年第一次走進電影院，相對2019年的44.6％有明顯增長，同時今年女性購票占比非常突出，達到6成以上，也是有統計以來女性觀眾占比最高的暑假。年齡方面，35歲及以上的觀眾占比同樣也是歷史同期新高。