「台江阿嬤」提著油燈被形容好像在幫颱風指引方向。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

海葵颱風成為睽違4年來第一個登陸台灣的颱風，台南2000多天沒放過颱風假，但四草橋下熱門打卡景點「台江阿嬤」裝置藝術7月底甫設置，迎來杜蘇芮颱風2天颱風假，今更迎來4年來第1個穿心颱，有遊客發現阿嬤手上提的油燈用布包起來，解讀「把燈罩起來，是要阿嬤麥擱招颱風來嗎？」文化局對此說法啼笑皆非，「想太多了」，解釋是避免強風損及作品。

海葵颱風強勢來襲，台南四草橋下的熱門景點台江阿嬤」繼杜蘇芮颱風襲台後，再度封閉，有遊客發現阿嬤手提油燈被包起來，各種聯想都出爐，尤其阿嬤面對海，因此有人解讀，「大概是因為阿嬤已經引來兩個颱風，所以把燈罩起來」。

「台江阿嬤」是迎接台江建庄200年，以台江特有溪圳港寮為展場的「開江紀」環境藝術展，其中「吾海吾江」的阿嬤拿著燈指引回家的路，更成為熱門景點。台南宣布今天停班停課，其中台江阿嬤也在昨日宣布停班停課後封閉，文化局並在入口拉起封鎖線，禁止遊客進入。

台南今天上午尚無明顯風雨，有民眾發現阿嬤提的油燈，特別用布將油燈遮起來，引起討論。有民眾信誓旦旦說，台灣原本有護國神山還有結界，颱風每次來都會轉彎；但阿嬤提著油燈就好像在指引方向，因此吸引颱風前來，所以才要包起來。

對於聽這種說法，讓文化局相當傻眼，表示藝術家是想藉油燈展現母性散發光亮溫暖，指引在江海裡因疲憊而晚歸的人們，朝向共同燦爛美好的人生歸屬，被解讀成吸引颱風，也只能說民眾實在太有創意了！