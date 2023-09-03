今日是大陸抗日戰爭勝利紀念日（台灣為軍人節），香港特區政府於早上舉行官方紀念儀式，行政長官李家超、全國政協副主席梁振英等政要出席。李家超發文表示，深切哀悼在戰爭中壯烈犧牲的英靈和被侵略者殺戮的死難者，「我們永遠銘記中國人民抵抗日本侵略，緬懷先烈和死難同胞」。

香港星島網報導，港府3日早上7時多在香港中環大會堂紀念花園舉行抗日戰爭勝利紀念日官方紀念儀式，行政長官李家超、全國政協副主席梁振英、前行政長官林鄭月娥、曾蔭權，政務司長陳國基，及財政司長陳茂波等特區政府官員都有出席。

儀式包括奏唱國歌、升旗、員警步槍儀仗隊鳴槍致敬，其後全體出席者默哀兩分鐘追思烈士。

李家超在社交平台發文表示，「今天是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，我出席特區政府在香港大會堂紀念花園舉行的官方儀式，紀念中國人民抗日戰爭勝利。當年今天，中國人民在抗日戰爭取得偉大勝利，我向所有參與過抗日戰爭的戰士將領和人民致敬，深切哀悼在戰爭中壯烈犧牲的英靈和被侵略者殺戮的死難者。我們永遠銘記中國人民抵抗日本侵略，緬懷先烈和死難同胞」。

據港府新聞公報顯示，為銘記中方人民抵抗日本侵略，緬懷先烈和死難同胞，大陸全國人大2014年將9月3日確定為抗日戰爭勝利紀念日。香港特區政府亦自該年起，在香港舉行相應的官方紀念活動。