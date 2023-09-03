美國「李察遜全球事務中心」今天發表聲明指出，資深民主黨政治人物、前美國駐聯合國大使李察遜（Bill Richardson）昨晚在睡夢中安詳離世，享壽75歲。

法新社報導，李察遜生前曾任美國能源部長及新墨西哥州州長，同時也是美國政壇最引人注目的拉丁裔人士之一。他終其一生都在全球各地奔走，設法釋放被關押在海外的美國人。

他被譽為美國外交界的「印第安納瓊斯」（Indiana Jones），並因敢於和名列美國「被放逐的國家」（pariah state）的強人領袖正面交鋒而聞名，包括伊拉克已故總統海珊（Saddam Hussein）、古巴已故領導人卡斯楚（Fidel Castro）以及委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

美國總統拜登（Joe Biden）在聲明中表示，「他願意去見任何人、飛往任何地方，不惜一切代價」，並回憶李察遜「為了解救被囚禁在部分地球上最危險之處的美國人」所做的努力。

拜登說：「被北韓俘虜的美國飛行員、遭海珊關押的美國工作人員、被蘇丹叛亂分子囚禁的紅十字會工作人員，這些都只是李察遜協助返家的數十人當中的一部分。」

美國女籃明星格林納（Brittney Griner）去年12月於俄羅斯獲釋，是李察遜最近一次參與交涉的事件。格林納先前在俄國被控持有毒品入境遭判刑，後經美俄換囚協議而獲釋。

「李察遜全球事務中心」（The Richardson Center for Global Engagement）聲明指出：「他終其一生都在為他人服務，無論在政府任職期間還是後來的職涯裡，他都致力協助解救在國外被扣為人質或遭不當關押的人。」

多年來，李察遜贏得了「外交界神槍手」的美譽。

他在設法解救被關押在國外的人質或囚犯方面，曾數度留下知名的成功案例，但也屢遭挫折。

他與獨裁人物的交涉，有時會招致維權人士的批評，指責他為不道德的政權提供合法性。

李察遜曾告訴法新社：「我不會令政府合法化…我只是個試圖改變現狀的人。」（譯者：紀錦玲/核稿：張茗喧）1120903