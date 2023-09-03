民進黨總統參選人賴清德日前宣布，他的台北市競選主委由衛福部前部長陳時中擔任，引發外界熱議。對此，前立委郭正亮認為，找陳時中是個既奇怪、又錯誤的人事佈局，因為陳去年選台北市長的得票創新低，且仇恨值高，恐會成為對手文宣戰的重點目標。

郭正亮昨（2）日在政論節目《新聞大白話》分析，賴清德得罪了相當多的英系人士，如在排黑條款一事上，得罪了前國策顧問、民進黨台北市黨部前主委黃承國，因此，他找陳時中當北市競總主委，目的就是為了要化解與英系之間的矛盾，以顧好自己的基本盤。

不過，郭正亮認為，賴清德找陳時中來當北市競選主委是一個既奇怪、又錯誤的人事決定。首先，陳時中去年只拿了31%的選票，是民進黨有史以來得票率最低的台北市長候選人，只靠他一個人的力量，根本不可能調動整個英系的人馬，「這實在太天真了」。

再者，陳時中有相當多爭議，現在他重出江湖，會立刻成為非綠陣營文宣戰的重點目標，「所有人會開始講他過去那些令人捧腹的黑歷史」。