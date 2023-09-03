距離2024大選越來越近，除了總統人選備受關注之外，影響不分區立委的政黨票也是藍、白、綠三黨的兵家必爭之地，外界也期望各黨能推派出能讓人眼前一亮的不分區立委。對此，一個向來支持韓國瑜的YouTube頻道也發起網路投票，欲探知支持者的想法。

YouTube頻道《小馬36歲VlOG》昨（2）日發起網路投票，截至今日早上11點，已經有超過20000人參與，針對「2024政黨票投哪個好呢！」題目，支持「國民黨」的網友占50%、力挺「民進黨」僅5%、表態投「民眾黨」則有9%、會投給「其他黨派」則只有5%。

對於政黨票，網友紛紛留言表示，「民主制衡：行政、立法應該是不同政黨掌控，而司法要獨立於行政立法之外，不受政治（政黨）干預。」、「只要能下架民進黨，拼了」、「因為韓市長是國民黨忠貞黨員，所以我也會投國民黨」、「國民黨的人員還是中規中矩的，不像有些政黨的吃相難看」、「可以聽完政見決定，但怎樣都不會再投民進黨」。

不過也有人持不同想法，稱「政黨票不投兩大黨，不分區要給小黨機會」、「立法委員跟政黨票一定是國民黨，總統票不一定」、「韓總挺哪一黨，就投哪一黨」、「每個黨都有好壞，重點是不包庇不徇私」。