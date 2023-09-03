很多人都有生病吃藥的經驗，但還有很多細節需要注意，可不是吞下去就好。對此，林口長庚胃腸肝膽科系副教授級主治醫師李柏賢指出，曾碰過個案因感冒全身無力，晚上吃完藥就往床上躺，結果出現胸骨疼痛、吞東西更痛的情況，進一步照胃鏡赫見，食道有多處腐蝕性潰瘍。他提醒，導致藥物性食道黏膜發炎或潰瘍，常見於水喝太少、吞完藥就躺下、食道狹窄及蠕動異常等。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文分享典型的藥物性食道炎案例，他表示該名患者，因有食道癌家族史所以安排胃鏡檢查，結果發現食道中段有數個藥物腐蝕造成的潰瘍，所幸切片顯示沒有癌症的惡性細胞或病毒感染，於是便開立制酸劑及粘膜保護劑，經使用一周後症狀即完全緩解。

李柏賢說明，藥物性食道炎在胃腸科門診並不少見，其致病機轉，是因藥物黏在食道上太久，從而導致食道粘膜發炎或潰瘍等傷害。常見原因包括，水喝太少、吞完藥就躺下、食道狹窄及蠕動異常等。

至於常見造成藥物性食道炎的藥物有哪些？李柏賢指出，包括降血壓藥、抗生素（尤其是四環黴素）、止痛藥、阿斯匹靈、類固醇、維他命C、綜合維他命、鐵劑、鉀錠、口服避孕藥等。患者會在吞藥後數小時至3天，突發性的吞嚥困難、吞嚥疼痛、胸骨後痛，要特別注意。

基本上，有典型病史可臨床診斷，然而李柏賢提到，有些不典型症狀需特別警覺，包含吐血、腹痛、體重減輕等，建議胃鏡檢查合併切片排除癌症、感染等問題。他說明，一般只要停止使用該治病藥物後數天，即會自行痊癒，也會開立制酸劑與黏膜保護劑，以避免胃酸逆流刺激使症狀惡化。

李柏賢提醒，藥物性食道炎常發生在食道中段，由於氣管、主動脈和心臟壓迫相對狹窄，使藥物容易停留，因此，服藥後務必多喝水，也不要立刻躺平，才能讓藥物與食道保持距離、以策安全。