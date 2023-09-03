大陸招商銀行1日發佈《2023中國私人財富報告》，描繪出一份大陸高淨值族群的結構分析，顯示2022年可投資資產在1000萬元（人民幣，下同）以上的大陸高淨值族群人數達316萬人，人均持有可投資資產約3183萬元，合計共持有可投資資產101兆元，同時2020至2022的年均複合增速為10％。

該報告更預計，未來兩年，大陸高淨值族群的人數與持有的可投資資產規模，還將以約11％和12％的複合增速繼續增長。同時觀察2022年以廣東、上海、北京、江蘇和浙江5個省市的高淨值族群人數占全大陸約44％；其持有的可投資資產則占比約60％。

據大陸華爾街見聞引述報告指出，2022年大陸高淨值族群數量超過10萬人的省市達9個，5萬人以上的省市達19個，2萬人以上的省市達26個，較2020年有所上升，傳統三大經濟圈保持增勢，成渝等西部省市顯著提升。

具體看到，高淨值人數維持在10萬人以上的省市分別為廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、四川、福建、湖北；超過5萬人省市為天津、遼寧、湖南、河北、河南、安徽、雲南、江西、重慶和陝西。整體2020至2022年的高淨值族群人口、財富的分佈集中度都與過往持平。

但在年齡分佈上，報告顯示呈進一步年輕化。此次受訪者中，40歲以下的人群占比達49％，較2021年42％上升了7個百分點。