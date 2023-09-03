AIA友邦人壽總經理侯文成表示，商業醫療保險在設計上有其每個時代的因應背景，建議民眾應該每年檢視手上的保單內容，以讓自己與家人獲得跟得上醫療科技發展的保險保障內容。

醫學發展日新月異，過去沒人能預料到，癌症治療從過去全身裝滿儀器的重大疾病，進展至即使是晚期患者也非需住院，口服用藥或門診治療即可進行診治；但許多舊式癌症醫療險保障內容，多以住院、手術、化療、放射治療等傳統技術，做為定額計次的給付範圍，但最新的精準醫療如免疫療法、標靶治療、質子或重粒子治療等，因未被列入給付項目而無法獲得理賠，即使有投保罹癌即給付之癌症保險，也須注意保額是否足夠，因早期投保癌症險大多僅提供2％～10％保額的初次罹癌保險金，然而治療效果越好、治療成本也越昂貴，除非當初購買的保障額度夠高，否則能領取的理賠金額仍恐不太足夠，限縮了防癌保單可發揮的價值。

AIA友邦人壽建議民眾可購買有癌症醫療應援給付的多功能壽險商品，以「友邦人壽雙享保利率變動型終身保險」為例，以單筆給付高額癌症應援保險金為主要訴求，提供不幸罹患癌症的保戶，在第4保單年度起可請領總保額50％的給付，得以安心接受新式醫療，剩餘總保額50％則可繼續增值且傳承給家人。繳費年期僅3年，以新台幣計價免除匯率風險，最高投保年齡為70歲、最高投保金額為新台幣2000萬元。

除了提供罹癌時有選擇精準醫療的本錢，「友邦人壽雙享保利率變動型終身保險」亦適合有「資產配置」需求的中高資產族群，也有機會隨著時間累積得回饋分享金使資產增長，強化資產傳承的效益，且身故保險金可約定分期定期給付。