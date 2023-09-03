國民黨總統參選人侯友宜接連拋出80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表，可直接申請外籍看護工的政見，引發迴響。前台北市副市長李永萍透露，當她一看到侯推出此政見時，與身邊許多朋友都開心尖叫，她並點名行政院長陳建仁、民進黨總統參選人賴清德很丟臉，「身為有醫學背景的人怎麼對得起國人？」

侯友宜上月29日表示，當選總統後將重新檢討巴氏量表，讓80歲以上的長者將無需巴氏量表即可申請外籍看護；30日再加碼「70到79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，盼減輕家屬照護負擔。

李永萍昨（2）日在政論節目《新聞大白話》中提到，當她得知侯友宜提出的政見後，與周遭朋友都高興到尖叫，因為朋友圈每次聚會都在談論父母照顧問題，因此該政見讓她們感到相當振奮。

話鋒一轉，李永萍也接連點名陳建仁、賴清德很丟臉，2人都有醫界背景，但面對國人最需要解決的問題，卻是由警察背景出身的侯友宜提出，陳建仁、賴清德怎麼對得起國人？

李永萍強調，即便陳建仁已在院會指示衛福部、勞動部研議多元認定方式，但取消巴氏量表是侯友宜提出來的政策，也將成侯友宜民調上揚的原因。