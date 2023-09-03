海葵颱風暴風圈已觸陸，氣象局海陸警齊發，天氣職人吳聖宇表示，預估颱風中心傍晚登陸，今、明兩天風雨最大，明天清晨颱風中心可能在高雄、台南一帶出海，但受地形影響，移動速度明顯放慢，暴風圈要完全脫離陸地可能要一直拖到明天傍晚，暴風圈滯留台灣陸地近2天的時間，風雨影響的時程漫長。

吳聖宇在臉書表示，雷達觀測顯示海葵颱風結構完整，暴風圈內風雨會相當明顯，颱風北側外圍也有較強的偏東風，因此全台都會明顯感受到這次海葵颱風的影響。

吳聖宇說，海葵颱風的中心應該會在今天（3日）傍晚在台東縣登陸，暴風圈將涵蓋宜蘭以南、新竹以南區域，然後中心逐漸過山穿越南台灣，明天（4日）清晨在高雄、台南一帶出海，繼續向西緩慢移動。

他表示，登陸前海葵的移動速度較快，出海後受到季風低壓環流牽制及台灣地形影響，速度變慢，雖然颱風環流結構被破壞，強度減弱，暴風圈也縮小，不過速度減慢之後，暴風圈要完全脫離陸地可能要一直拖到明天傍晚，因此暴風圈通過台灣陸地的時間可能會有將近2天的時間，風雨影響的時程會相當漫長。

吳聖宇說，今晚到明天（4日）清晨颱風中心穿越台灣，迎風面東半部、南部風雨交加，北部也持續有一陣一陣的強風大雨，中部也有風雨，降雨比較顯著，風力相對較小。

氣象局預報員劉宇其也表示，預計海葵颱風將維持中颱強度接近並登陸，明天（4日）通過台灣進入台灣海峽時，由於進入導引氣流微弱的位置，預計明天到周三上半天颱風都還是在台灣海峽附近，因此會持續為南部及東半部帶來強陣風和豪雨，其他地區亦有短暫陣雨。

吳聖宇說，周四到周五（7、8日）颱風影響已經過去，但大氣不穩定，有午後大雷雨，周六、下周日（9、10日）逐漸轉為偏北到東北風為主，午後雷雨減少，北東部偶有雨，後續在台灣東方到日本南方海面一帶仍會有低壓擾動或颱風繼續發展，不過時間還很久，是否影響台灣還需要再觀察。