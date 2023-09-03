貴州鄉村籃球賽近兩年在大陸社群平台爆紅，更將走向國際。在昨日晚間舉辦的2023年服貿會系列活動上，貴州「村超」與英格蘭足球超級聯賽（英超）在北京簽署戰略合作協議，雙方計劃開展培訓課程和內容互動，並考慮籌辦社區足球友誼賽。

據新華社，今年服貿會2日至6日在北京舉行，英國也是本屆服貿會的主賓國。英國駐華貿易使節杜濤表示，希望這次「村超」與英超簽署戰略合作協議是英國和貴州在足球和商貿領域合作的新起點，並不斷拓展在教育、科技、旅遊等領域的交流。

英超作為歐洲足球五大聯賽之一，賽事籌辦水準和國際影響力位於世界前列。英超聯賽代表胡兆衡說，「村超」的純粹令人印象深刻，英超在賽事營運、品牌推廣等方面擁有豐富的經驗，期待雙方能夠持續加強合作，讓參賽選手和觀眾都能夠盡情享受足球這項運動。

今年5月13日至7月29日，貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽舉辦，20支以村為單位的球隊為觀眾奉獻了98場精彩比賽，上百萬人次到場觀戰、超5000萬人次在線圍觀、全網流量突破300億次，被網友稱為「村超」。

這場「村超」不僅在大陸國內火紅，也受到國外媒體和球員的廣泛關注，曾效力於英超利物浦隊的英國足球明星歐文在「村超」期間通過影片送來祝福。此外，美國NBA球星巴特勒8月也特地前往貴州台盤村朝聖「村超」。