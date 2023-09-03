加拿大一名老爸帶著一家四口暢遊巴黎迪士尼，驚訝發現光是門票就花了將近1200美元（約新台幣3萬8000元），每人門票約293美元（約新台幣9340元），讓他直呼這趟旅程「大錯特錯」，呼籲網友們不要去。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，加拿大民眾賽拉亞（Mario Zelaya）拍攝TikTok短片，分享帶2個兒子等一家四口赴巴黎迪士尼遊玩的經驗。

令他震驚的是，光是門票費就花了將近1200美元，「我到底為何這麼做？」

他說原先是買每人120美元（約新台幣3800元）的標準門票，為了節省遊樂設施的排隊時間，因此他又加購能夠直接走快速通道、每人173美元（約新台幣5500元）的「Premier Pass」，相當於每人門票費就高達新台幣9300元。

賽拉亞接著分享當天巴黎迪士尼的排隊人潮，「迪士尼大爆滿，真的是太瘋狂了，不管是在巴黎、奧蘭多或是加州，一直都是這個樣子」。影片中，沒有快速通關票券的排隊人龍，約要排上1小時又15分鐘。

他說：「到巴黎迪士尼，我真的是大錯特錯，我幾乎為自己花了這麼多錢感到尷尬。」

賽拉亞說，若加總當天他們一家大小所搭乘的遊樂設施，如果沒有買快速通關票券，總共要排隊等上超過25小時。

他建議想來迪士尼的民眾，最好買快速通關票券來避開排隊，但他對於迪士尼的真實感想是：「人潮永無止盡，我的建議是：不要去迪士尼。」

賽拉亞在影片中砲轟迪士尼搶錢，根本是「地表最大印鈔機」，他在影片中總結迪士尼遊園規則，「準備好迎接超長的等待時間，如果你不想排隊，花大錢升級到Premier Pass」，他說如果民眾決定排隊、因為快速通關票券並沒有涵蓋所有設施，還是要有心理準備花上大把鈔票。

賽拉亞的影片上線短短3天，至今已有將近32萬人次觀看。許多網友心有戚戚焉，砲轟迪士尼樂園「詐騙」，一名網友留言，慶幸自己九零年代初期就去玩過了，說那時候還「負擔的起」；一名網友說，自己曾在一個5分鐘就走完的走道排了2小時。