台中市北區昨（2日）晚間發生一起行人穿越馬路遭撞事故，一名48歲欉姓男子欲從民權路穿越至民權路489巷口時，未行走於斑馬線上直接穿越，遭後方23歲劉姓男子駕駛黑色轎車疑似煞車不及撞上，欉男當場傷重送醫，幸暫無生命危險，詳細肇責尚待進一步釐清；而事發的驚悚畫面也曝光。

據了解，台中市警局第二分局2日晚間10點51分許，接獲民眾報案北區民權路與民權路489巷口有發生交通事故。經警方迅速到場查處，現場為行人欉男步行穿越民權路往民權路489巷方向，劉男則駕駛黑色轎車沿民權路外側車道往健行路方向直行。

從監視器畫面可以看見，旁邊約30公尺就有一處設有號誌燈的行人穿越道，但欉男直接穿越馬路，由於該路口民權路方向剛好是綠燈，行駛在外側車道劉男駕車快速通過，剛好撞上馬路中央的欉男，由於撞擊力道不小，欉男被車輛撞飛一小段落地，轎車前檔玻璃也碎裂一片，駕駛劉男左手指遭玻璃割傷，欉男則是頭部受傷、手腳骨折，但意識清楚，兩人雙雙送往中國附醫急診室就醫，治療後暫無生命危險。

警方表示，劉男經酒測並無飲酒之情事，全案已調閱附近路口監視器影像以釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組進行後續分析研判。另，雙方肇事責任以及轎車是否超速等都尚待進一步調查釐清。

中市警二分局提醒民眾，行人於清晨或夜間外出時請穿著亮色系衣物，穿越道路時必須行走行人穿越道，不得任意違規穿越道路；車輛駕駛人也應隨時注意車前狀況、採取必要之安全措施，共同遵守交通安全規則才能避免發生交通事故。