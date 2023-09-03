美國摔角聯盟AEW忽然宣布開除他們的大明星龐克（CM Punk，本名Philip Brooks），原因是高層受夠了龐克在後台屢次生事。龐克上周在年度大賽「All In」的後台和另一位摔角手派瑞（Jack Perry）爆發衝突，龐克揮拳攻擊派瑞，兩人的打鬥還波及一旁的聯盟總裁卡恩（Tony Khan）。

卡恩親自在隔周六的節目Collision向觀眾說明此事：「我進入摔角界超過30年，我在這個頻道製作節目將近4年，我從不曾碰過上次那樣危及我人身安全的情況，我也不認為有任何人應該陷入這種處境。」「我很不想傳達這個消息，這會讓許多摔角迷失望，無論如何，我做出了一個對AEW全體人員最好的決定。」

派瑞與龐克爭執的起因據傳是玻璃事件，他們前陣子在節目Collision安排一段衝突，派瑞打算使用真的玻璃，遭到龐克拒絕。美媒報導派瑞的計畫是在劇情裡讓自己受傷，這樣就可以缺席隔周的節目，他已計畫好去夏威夷度假，但被龐克壞了他的好事。

"Real Glass. Go cry me a river!"



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最後派瑞在「All In」的比賽對戰虎克（Hook），兩人在一輛禮車前打鬥，中途派瑞故意拍了拍車子的擋風玻璃，對著鏡頭大喊：「這是真的玻璃，你哭給我看吧。」派瑞故意在現場8.1萬英國觀眾面前喊出這句話，賽後龐克在後台找上派瑞，兩人大打出手。龐克是美國職業摔角人氣很高的明星，拿過兩次AEW世界冠軍以及多次WWE冠軍，也打過綜合格鬥，但他的脾氣不好，在後台得罪過許多人。