2024總統大選在野勢力仍未整合，民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊今在臉書透露，每天有很多份大選民調，民眾黨也有做內參民調，柯文哲目前穩居第二名狀態，黃強調，選舉不是比民調，而是比民心，且如果只是為了要見面談誰配誰、誰做老大、誰做幾年，不必再浪費時間與媒體版面，呼籲關注如何「上架聯合政府」。

黃珊珊說，離選舉還有4個多月，每一天可能都有很多變化，但每個機構都有各自不同趨勢與結果，民調高高低低、參考改正就好，人民最關心的還是自己的生活和下一代的未來，領導人要清楚地告訴百姓將來如何治國、如何帶領台灣面對未來挑戰。

黃珊珊以4年前總統大選選舉結果與民調比較的新聞為例，直言「有些很離譜的，聽聽就好了」，並稱民調不要只看一天新聞，更不要只看一家，因為很容易被下標題與操作，每家都看看都聽聽，客觀評估，做自己的主人成為真正的自由選民。

黃珊珊表示，大家應談政府體制改革、國土規畫、能源配置、居住正義與分配問題、更重要的是未來高齡少子、經濟衝擊的解決方案，台灣未來不只是「下架民進黨」，而是如何「上架聯合政府」，政黨應放下意識形態，創造和諧社會、建立聯合政府，進而創造兩岸和平，絕不該只是政黨間或個人間談權位分配而已。