高雄某鍛造工業公司讓沒有證照的林姓男子操作天車，林男草率吊掛、不慎撞倒一旁圓形鍛環，害自己右小腿及腳踝被壓斷、血流滿面。事後林男聲稱自己因此罹患重度憂鬱症、終身需專人照顧且無法再工作，對公司提告，黃姓負責人遭判3月、可易科罰金定讞，民事部分還要賠償林男178萬元。

2020年8月某日，黃男交付一份工作圖給林男，要林男吊掛一綑鋼條。沒有證照的林男，直接找來一條繩索，綁縛鋼條後就抓起控制器、企圖將鋼條吊起。沒想到，鋼條剛被吊起就失去重心、旋轉打到一旁堆疊的圓形鍛環，鍛環應聲滾落、不偏不倚砸在逃跑不及的林男身上，當場導致林男左上眼皮撕裂傷、右踝及右踝脛腓骨骨折，傷勢嚴重送醫搶救。

林男傷後與公司和解談不攏，對公司提告。一審法官查出，公司當時現場明明還有領有天車證照的工作人員，黃男卻讓沒證照的林男操作危險機械，導致意外受傷，依過失傷害罪判黃男3月、可易科罰金。檢方認為判刑太輕上訴，二審法官認為原審認事用法並無不合，駁回上訴確定。

由於黃男與林男對於和解金額認知差距過大，導致調解屢屢破局，林男另提民事訴訟，強調自己意外發生後罹患重度憂鬱症，不僅終身需專人全日看護，也無法再工作，要對黃男求償713萬元。

黃男不滿辯稱，林男明知自己沒有證照，現場也不尋求有證照的同事協助導致受傷，自己需付4成責任。此外，林男到職前就有憂鬱症，與意外無關，整體求償內容、金額並不合理，

高雄高分院法官查出，林男過去並無精神科就醫紀錄，事發後5個月到大醫院精神科求診，確實被診斷出「難治型重鬱症伴有精神症狀、創傷後壓力症」，導致持續有脫離現實的錯誤認知，人際、社交、生活功能及職業勞動能力皆明顯減退，經治療仍難達復原狀態，可認定與工作意外有關。

至於林男無照操作重機械，法官認為應負2成責任，經計算後認定黃男應賠償林男178萬元，扣除林男已請領的勞保57萬元、黃男賠償的44萬元，黃男應再賠給林男76萬元，全案定讞。

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