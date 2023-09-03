博恩（右）搜尋草爺新聞，把他的人生故事變成表演段子。（紅心字會提供）

蕾菈（左起）、DJ湯宇、草爺3人好交情，成為草爺低潮時的貼心鼓勵。（紅心字會提供）

百萬YouTuber「含羞草日記」團長草爺日前傳出投資失利，挖礦狂賠4千萬，存款歸零，他日前出席交易平台Bitget所主辦的5周年星光晚會，獲頒「Bitget英雄獎」，草爺台上感性的說，「很難想像，一年前的我，在挖礦上跌倒重摔，狂賠4千萬的人，能夠再次站立起來。」

草爺透露，當初因跟他從小玩到大的朋友，找他投入挖礦這個產業，剛開始挖礦，顯卡很貴，他後來找廠商大量採購，斥資千萬元打造礦場，並提供託管服務，全盛時期全台共擁有4間礦場，近千台礦機，相當風光，只是好景不常，「後來，礦災慘賠前，這個好朋友，自己先安全烙跑，然後我扛下了所有的失敗。」

不過，草爺不認為自己跌到人生谷底，選擇檢討自己，甚至體會到「連憂愁都是奢侈的」，他說：「有段時間，在拍片的時候，我都以為我的人生是拍黑白片；我曾懷疑我自己是不是快生病了，但生病也是要看醫生，看醫生是要錢的。」

草爺說，每天張開眼睛，一家六口就是要吃飯、小孩讀書等，這些都要錢，我還有房貸、車貸要繳，公司也要經營，員工也要生活，「我不能因為憂愁就停滯不前，我必須要更加努力去改善現況。」

他後來遇到一個團隊，利用1年多的時間，專注學習加密貨幣，賺回2000萬。，「陣子很多人看到我投資失敗、陷入低潮的新聞，酸民笑我是『割韭菜』，但我現在可以很肯定的說，我只是一個認真籌備課程的老師。」草爺近期打造「草幣狀元」孵化中心教學平台，短短3天吸引超過2000會員加入，希望透過母雞帶小雞，讓人有機會變身雞場大亨。

回想起人生低潮期，草爺也感嘆的說，那陣子生活上有很多事情都改變了，原本黏在你身邊的人消失了，要投資你的人也不見了，然後酸民的酸言酸語變多了；但唯一不變的是，私底下仍然積極做公益，持續替紅心字會的弱勢家庭募款，「我沒錢捐，就找一些還聯絡的到的朋友，拜託他們捐，上個月還有朋友用我的名義捐了10萬，我聽到時真的好感動。」