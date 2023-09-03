「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」2日在高雄流行音樂中心海音館熱鬧登場，高市府青年局創全國之首，以演唱會規格舉辦街舞大賽，獲得參賽者、觀眾一致好評。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」2日在高雄流行音樂中心海音館熱鬧登場，高市府青年局創全國之首，以演唱會規格舉辦街舞大賽，獲得參賽者、觀眾一致好評。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」2日在高雄流行音樂中心海音館熱鬧登場，高市府青年局創全國之首，以演唱會規格舉辦街舞大賽，獲得參賽者、觀眾一致好評，賽事最終由IPLOCKERS隊拿下成人組排舞賽冠軍、學生組排舞賽冠軍隊伍ROTK，Freestyle冠軍為張祐嘉、Breaking組冠軍林景吾、K-POP冠軍王珮羽。

「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」在高流海音館盛大舉辦，選手們在海音館沉浸式環繞音響環境下「比舞」，有助於更專注於舞台上表現，競爭激烈的賽事嗨爆全場，海音館大廳和1樓搖滾區擠滿選手和觀賽者，路過的民眾見到館內滿滿人潮，也忍不住進場體驗街舞的魅力，單日共吸引超過2000名民眾進場觀賽。

青年局指出，本屆雄爭舞鬥國際街舞大賽參賽人數共548位，創下歷年最高紀錄，共分為排舞賽、Battle賽及K-POP即播即跳3大賽事。成人組排舞賽冠軍由IPLOCKERS隊拿下，並贏得最高獎金18萬元，學生組排舞賽冠軍隊伍則是ROTK，Freestyle冠軍為張祐嘉、Breaking組由林景吾奪冠、K-POP冠軍王珮羽。

高市府青年局長張以理表示，海音館有造價上億元的沉浸式音響、世界一級的聲光效果，在館場內任何空間，聽到的聲音都像在身邊播放一樣震撼，是許多藝人在高雄辦演唱會的首選場地，過去全國所有街舞比賽從未在這種規模等級的場館舉行，青年局此次以演唱會規格舉辦街舞大賽，創下全國之首，目的就是要給年輕學子最好的舞台，也期許「雄爭舞鬥」可以成為全國最具指標性的街舞盛事。