近年，人民幣國際化持續取得新進展。中國人民銀行（大陸央行）國際司司長金中夏3日在中國國際金融年度論壇上表示，今年7月，人民幣在全球支付中的佔比首次突破3％。

金中夏指出，人民幣已成為全球第五大儲備貨幣、第五大支付貨幣、第五大交易貨幣和第三大貿易融資貨幣。2022年5月，國際貨幣基金（IMF）將人民幣在特別提款權（SDR）貨幣籃子中的權重由10.9％上調到12.3％。

金中夏強調，今年以來，人民幣國際化取得新的進展，7月人民幣在全球支付中的佔比首次突破3％，從貿易看，1至7月，貨物貿易中人民幣結算的佔比達到了24％，為近年來的最高水準。從投資看，到6月末，境外主體配置人民幣資產餘額已經達到9.8兆元人民幣。

金融市場的系統性和制度性開放上，金中夏介紹，在發行交易、登記結算、評級等方面，為投資者提供更大的方便。到今年6月末，境外投資者持有的人民幣債券達3.3兆元人民幣，持有A股也是3.3兆元人民幣。

對於下一步推動金融業更高水準對外開放方面，金中夏表示，要完善准入前國民待遇＋負面清單的管理模式，形成系統性、制度性的開放局面。同時，優化營商環境，既要擴大市場准入，還要優化准入後的政策安排。

另外，也要確保金融管理能力與開放水平相匹配。金中夏指出，全球經濟金融形勢出現新變化，全球流動性收緊，金融市場波動加劇，金融風險有所暴露，發達國家一些金融機構出現擠兌，部分發展中國家也面臨發達經濟體加息所產生的溢出影響。這些都再次提醒中國，擴大金融業開放，同時也要維護好金融安全與穩定，唯有在開放和穩定之間取得平衡才能行穩致遠。