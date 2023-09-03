海葵颱風暴風圈進入台灣東部、南投，以及雲林以南陸地，中心距離登陸東部陸地僅100公里，氣象局公布最新風雨預報，明天0時至清晨6時，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花東、澎金、連江10縣市最大陣風達10級，達到停止上班上課標準，但是否放颱風假，仍由各縣市政府決定。

海葵最新風雨預報出爐，10縣市明晨達停班課標準。(翻攝自氣象局)

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，颱風暴風半徑在4小時內可能經過的地區，平均風力達7級以上或陣風10級以上，或是未來24小時累積雨量達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，但是否放假仍是由各縣市政府決定。

根據氣象局上午10點最新一報的風力預測顯示，明天（4日）午夜0時清晨6時，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣以及澎湖縣、金門縣、連江縣的預估最大陣風都有10級、平均風力也有7級，達到放颱風假標準，甚至台南、高雄、屏東預測最大陣風會來到11級，澎湖最大陣風12級，需做好防颱準備。

氣象局表示，今、明兩天是颱風影響最大的時候，颱風中心預計下午從台東登陸，明天清晨從高雄、台南一帶出海，但颱風出海後引導氣流變弱，速度減慢，預計周一到周三上半天颱風都還是在台灣海峽附近，因此會持續為台灣南部及東半部帶來強陣風和豪雨。